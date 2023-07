Sortie de découverte – Réserve Naturelle de la Tourbière des Dauges Maison de la réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne, 11 juin 2023, Saint-Léger-la-Montagne.

Saint-Léger-la-Montagne,Haute-Vienne

Accompagnés d’un guide, partez à la découverte des milieux, de la faune et de la flore de la réserve naturelle. Prévoir bottes, vêtements de terrain, chapeau, eau. Terrain un peu difficile, humide avec du dénivelé. Rendez-vous à la Maison de la réserve naturelle. Inscription obligatoire..

2023-06-11 fin : 2023-06-11 16:30:00. EUR.

Maison de la réserve naturelle Sauvagnac

Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a guide, discover the environments, flora and fauna of the nature reserve. Bring boots, outdoor clothing, hat and water. Slightly difficult, damp terrain with some gradients. Meet at the Maison de la Réserve Naturelle. Registration required.

Acompañado por un guía, salga a descubrir los entornos, la fauna y la flora de la reserva natural. Lleve botas, ropa de exterior, gorra y agua. El terreno es un poco difícil, húmedo y accidentado. Encuentro en la Maison de la réserve naturelle. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie in Begleitung eines Führers die Lebensräume, die Fauna und die Flora des Naturschutzgebiets. Stiefel, Kleidung für das Gelände, Hut und Wasser mitbringen. Etwas schwieriges, feuchtes Gelände mit Höhenunterschied. Treffpunkt am Haus des Naturschutzgebiets. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Monts du Limousin