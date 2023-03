Cours de Potion : première classe de sorcellerie ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Cours de Potion : première classe de sorcellerie ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 27 octobre 2023, Congis-sur-Thérouanne. Cours de Potion : première classe de sorcellerie ! Vendredi 27 octobre, 18h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Jeunes sorcières, jeunes sorciers, rejoignez la première classe de sorcellerie de la Maison du Grand-Voyeux, la classe Gorgebleue. Avec vos camarades, vous assisterez à votre premier cours de potion avec le Professeur Pickle. De la théorie à la pratique, vous découvrirez des secrets bien gardés et fabriquerez une potion.

Tenue de sorcier·e·s recommandée. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T20:00:00+02:00

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T20:00:00+02:00 Halloween Nature © Libre de droit

Détails Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Adresse Chemin de l'épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Ville Congis-sur-Thérouanne Departement Seine-et-Marne Age max 99 Lieu Ville Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne

Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/congis-sur-therouanne/

Cours de Potion : première classe de sorcellerie ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux 2023-10-27 was last modified: by Cours de Potion : première classe de sorcellerie ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux 27 octobre 2023 congis-sur-Thérouanne Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne

Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne