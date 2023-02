Les acteurs du Grand-Voyeux, au service de la nature ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne

Les acteurs du Grand-Voyeux, au service de la nature ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 15 octobre 2023 12:00, Congis-sur-Thérouanne. Les acteurs du Grand-Voyeux, au service de la nature ! Dimanche 15 octobre, 14h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux De nombreux acteurs se mobilisent et diverses actions sont engagées pour valoriser ce site exceptionnel. Si la nature fonctionne très bien toute seule, elle a parfois besoin d’un petit coup de pouce pour optimiser la survie des espèces et des milieux les plus sensibles ! Gestion des niveaux d’eau, entretien des milieux ouverts, lutte contre l’enfrichement… Autant d’opérations menées par le gestionnaire, l’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France. Cette rencontre sera l’occasion de découvrir ce travail, souvent méconnu, mais également celui des différents acteurs engagés à ses côtés pour aider la nature à reprendre ses droits. Réservation à contact@maisondugrandvoyeux.fr ou au 01 83 65 39 00. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

