Découverte des plantes tinctoriales Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 24 septembre 2023, Congis-sur-Thérouanne. Découverte des plantes tinctoriales Dimanche 24 septembre, 14h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Tel un alchimiste, plongez au coeur du monde végétal afin d’apprendre à extraire les précieuses substances permettant de colorer les tissus. Vous découvrirez également la technique du « tatakizomé » qui consiste à frapper les feuilles pour révéler leur empreinte.

Informations et réservation contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 01 83 65 39 00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

