Sunset chocolat Show Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 8 juillet 2023, Congis-sur-Thérouanne. Sunset chocolat Show Samedi 8 juillet, 20h30 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Venez vivre un moment de détente privilégié loin du murmure de la ville. Le temps d’une soirée, nous ferons connaissance par le jeu avant d’aller admirer en silence le coucher de soleil. Les oiseaux et les chauves-souris assureront le spectacle.

Boissons chaudes offertes sur place. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

