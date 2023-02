Dans le cadre de la Fête des mares : Chaussez vos bottes et venez découvrir la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Dans le cadre de la Fête des mares : Chaussez vos bottes et venez découvrir la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 4 juin 2023, Congis-sur-Thérouanne. Dans le cadre de la Fête des mares : Chaussez vos bottes et venez découvrir la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux ! Dimanche 4 juin, 14h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux La Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux regroupe un ensemble d’une vingtaine de mares. Venez découvrir ces écosystèmes étonnants et apprenez à identifier les petites bêtes qui les peuplent. Pensez à vous équiper de bottes ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T12:00:00+00:00 – 2023-06-04T15:00:00+00:00

