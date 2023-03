Dans le cadre de la Fête de la Nature : Les orchidées, une saison haute en couleurs Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Dans le cadre de la Fête de la Nature : Les orchidées, une saison haute en couleurs Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 28 mai 2023, Congis-sur-Thérouanne. Dans le cadre de la Fête de la Nature : Les orchidées, une saison haute en couleurs Dimanche 28 mai, 14h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Orchis militaire, Ophrys abeille, Platanthère verdâtre….autant d’espèces d’orchidées sauvages qui colorent les prairies de la Réserve du Grand-Voyeux au printemps : venez les admirer à l’occasion de la fête de la nature ! Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

