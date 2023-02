Conférence : araignées, changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Conférence : araignées, changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 8 mai 2023, Congis-sur-Thérouanne. Conférence : araignées, changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus. Lundi 8 mai, 15h30 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Que d’idées fausses sur les araignées qui contribuent parfois à engendrer des peurs !

Alors laissez vous porter au bout de fils de soie pour mieux découvrir leur monde pourtant si diversifié afin de compléter vos connaissances ou faire évoluer votre approche.

Informations et réservation contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 01 83 65 39 00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l'épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne

2023-05-08T13:30:00+00:00 – 2023-05-08T15:00:00+00:00

