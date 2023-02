Araignées : changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Araignées : changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 8 mai 2023, Congis-sur-Thérouanne. Araignées : changer de regard sur des animaux soyeux souvent méconnus. Lundi 8 mai, 14h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Que d’idées fausses sur les araignées qui contribuent parfois à engendrer des peurs !

Alors laissez-vous porter au bout de fils de soie pour mieux découvrir leur monde pourtant si diversifié afin de compléter vos connaissances ou faire évoluer votre approche.

Informations et réservation contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 01 83 65 39 00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age minimum 10 Age maximum 99

