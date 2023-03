Initiation à la pratique de la photographie animalière Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Initiation à la pratique de la photographie animalière Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 16 avril 2023, Congis-sur-Thérouanne. Initiation à la pratique de la photographie animalière Dimanche 16 avril, 16h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux C’est le moment de sortir son appareil photo ! En fin de journée, la nature est découpée par la lumière, ses ombres s’étirent et ses couleurs changent. Profitez de cette belle lumière pour immortaliser l’activité de la nature jusqu’au coucher du soleil.

Apporter son matériel photo. Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux Chemin de l’épine blanche 77440 CONGIS SUR THEROUANNE Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00 – 2023-04-16T20:00:00+02:00 Photographie JP Mériaux / ASCPF

