Chantier nature Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Seine-et-Marne

Chantier nature Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche, 22 octobre 2023, Congis-sur-Thérouanne. Chantier nature Dimanche 22 octobre, 09h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche Les saules envahissent les roselière. Pour que les milieux restent favorables au oiseaux paludicole, il est nécessaire d’intervenir pour assurer certaines coupes sur les saules. Votre aide sera précieuse et bien utile à l’équilibre naturel de ce site. L’occasion également de se dépenser en pleine nature !

Informations et réservation : contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 0183653900 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T07:00:00+00:00 – 2023-10-22T10:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l'Epine blanche Adresse 77440 Congis-sur-Thérouanne Ville Congis-sur-Thérouanne Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l'Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Departement Seine-et-Marne

Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l'Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/congis-sur-therouanne/

Chantier nature Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche 2023-10-22 was last modified: by Chantier nature Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l'Epine blanche 22 octobre 2023 accès via la rue de l'Epine blanche Congis-sur-Thérouanne congis-sur-Thérouanne Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux

Congis-sur-Thérouanne Seine-et-Marne