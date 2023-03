Evolution des populations de Busards depuis 2009 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche Congis-sur-Thérouanne Catégories d’Évènement: Congis-sur-Thérouanne

Evolution des populations de Busards depuis 2009 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche, 25 mars 2023, Congis-sur-Thérouanne. Evolution des populations de Busards depuis 2009 Samedi 25 mars, 19h00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche Qu’ils soient cendrés, des roseaux ou Saint Martin, les busards sont des rapaces protégés qui nichent au sol dans les champs de blé ou les roselières. Leur population est fragile et est l’attention de tous les regards de la Pie Verte Bio en Seine et Marne depuis plus de 10 ans.

Informations et réservation contact@maisondugrandvoyeux.fr ou 01 83 65 39 00 Maison de la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, accès via la rue de l’Epine blanche 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:contact@maisondugrandvoyeux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:30:00+01:00

