Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Maison de la Réserve Léon Léon Catégories d’Évènement: Landes

Léon

Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Maison de la Réserve, 22 août 2023, Léon Léon. Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Berges du lac Maison de la Réserve Léon Landes Maison de la Réserve Berges du lac

2023-08-22 10:00:00 – 2023-08-22 16:00:00

Maison de la Réserve Berges du lac

Léon

Landes Léon . 21.5 EUR Explorez, en barque et à pied, les trésors de la Réserve Naturelle.

Matin : Balade en barque sur le Courant d’Huchet avec les bateliers (10h à 12h).

12h : apéritif local offert par la Réserve puis pique-nique tiré du sac.

Après-midi : Visite guidée pédestre de la Réserve naturelle (14h à 16h).

Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91.

Tarif : adulte 21,50€, enfant 19€, moins de 6 ans 8,50€. Explorez, en barque et à pied, les trésors de la Réserve Naturelle.

Matin : Balade en barque sur le Courant d’Huchet avec les bateliers (10h à 12h).

12h : apéritif local offert par la Réserve puis pique-nique tiré du sac.

Après-midi : Visite guidée pédestre de la Réserve naturelle (14h à 16h).

Inscription obligatoire au 05 58 48 73 91.

Tarif : adulte 21,50€, enfant 19€, moins de 6 ans 8,50€. +33 5 58 48 73 91 la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Bateliers

Maison de la Réserve Berges du lac Léon

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Léon Autres Lieu Léon Adresse Léon Landes Maison de la Réserve Berges du lac Ville Léon Léon Departement Landes Tarif Lieu Ville Maison de la Réserve Berges du lac Léon

Léon Léon Léon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leon leon/

Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Maison de la Réserve 2023-08-22 was last modified: by Journée Découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Maison de la Réserve Léon 22 août 2023 Berges du lac Maison de la Réserve Léon Landes Landes Léon Maison de la Réserve Léon

Léon Léon Landes