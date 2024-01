Exposition artistique- Les colères du ciel Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie, samedi 6 janvier 2024.

Labergement-Sainte-Marie Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Il y a de l’orage dans l’air à la Maison de la Réserve ! Découvrez l’exposition photographique « Les colères du ciel » d’Aurélie et Olivier Ferreux du samedi 6 janvier au dimanche 24 mars 2024.

Passionnés par les phénomènes météo extrêmes depuis leur enfance, ces 2 photographes sillonnent les routes de France et de Suisse à la recherche des orages pour en capturer des images. Ce face à face avec le déchainement des éléments célèbre une nature maitresse de notre planète dont il est nécessaire de prendre soin.

Leur objectif est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux risques liés aux phénomènes météo qui, depuis quelques années, s’intensifient.

L’entrée pour l’exposition artistique est incluse dans celle de la Maison de la Réserve.

Maison de la réserve

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



