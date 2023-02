Journée mondiale des zones humides Maison de la Réserve, 18 février 2023, Giffaumont-Champaubert.

Inscription au 03 25 72 54 47 ou 06 77 46 14 27

A l’occasion des Journées mondiales des Zones humides, la LPO Champagne-Ardenne et l’OFB organisent un chantier de restauration d’une mare et une sortie pour mieux comprendre le rôle des zones humides

Maison de la Réserve Port de Chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

La LPO Champagne-Ardenne et l’Office français de la Biodiversité (OFB) vous invite à découvrir des zones humides – milieux naturels parmi les plus menacés car souvent détruits pour laisser place à divers aménagements.

Samedi 18 février, à Outines (51), chantier nature : un peu de lumière pour la mare des Poternes

De 9h à 12h. Chantier le long du chemin d’accès des étangs d’Outines et d’Arrigny et autour de la mare des Poternes pour limiter la progression des arbustes et utiliser les branches taillées pour faire des petits tas bien rangés (gîtes à hérissons, crapauds, insectes, etc.)

Possibilité de pique-niquer à la maison de la réserve pour celles et ceux qui le souhaitent

De 14h à 17h. Sortie de découverte autour des étangs et des mares, guidée par Florian MILLOT, Chef de l’Unité espaces protégés, Conservateur de la RNCFS du lac du Der pour la Direction Régionale Grand Est de L’Office Français de la Biodiversité, pour expliquer l’importance des zones humides, ponctuée de quelques activités d’observation et jeux.

Présentation d’un diaporama sur la gestion particulière de ces milieux.

Rdv à 14h à la Maison de la Réserve, site de Chantecoq, sur la route départementale 13 entre Giffaumont-Champaubert et Arrigny.

Les Journées mondiales des zones humides (JMZH) sont célébrées, chaque année en février pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar.

Elle est organisée chaque année en France depuis 2001 par l’Association Ramsar France, l’Office français de la biodiversité, les Pôles-relais zones humides, la Ligue pour la protection des oiseaux, la Société nationale de protection de la nature et le Réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T09:00:00+01:00

2023-02-18T17:00:00+01:00

