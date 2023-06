LA RESERVE NATURELLE DU BAGNAS – A.D.E.N.A Maison de la Réserve Domaine du Grand Clavelet, route de Sète Agde, 30 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Les étendues lagunaires du Grand et du Petit Bagnas, propriétés du Conservatoire du Littoral, sont classées Réserve Naturelle Nationale depuis 1983 et site Natura 2000 depuis 2010. Les oiseaux constituent l’intérêt majeur du site avec près de 250 espèces fréquentant plus ou moins fréquemment le site : hérons, échasses, rapaces, sternes, canards et autres migrateurs….

Lundi à ; fin : . .

Maison de la Réserve

Domaine du Grand Clavelet, route de Sète

Agde 34300 Hérault Occitanie



The lagoon areas of Grand and Petit Bagnas, owned by the Conservatoire du Littoral, have been classified as a National Nature Reserve since 1983 and a Natura 2000 site since 2010. Birds are the major interest of the site with nearly 250 species frequenting the site more or less frequently: herons, stilts, birds of prey, terns, ducks and other migrants…

Las zonas lagunares de Grand y Petit Bagnas, propiedad del Conservatorio del Litoral, están clasificadas como Reserva Natural Nacional desde 1983 y como espacio Natura 2000 desde 2010. Las aves son el mayor interés del sitio, con cerca de 250 especies que lo frecuentan con mayor o menor frecuencia: garzas, cigüeñuelas, rapaces, charranes, patos y otros migrantes…

Die Lagunengebiete Grand und Petit Bagnas, die sich im Besitz des Conservatoire du Littoral befinden, sind seit 1983 ein nationales Naturschutzgebiet und seit 2010 ein Natura-2000-Gebiet. Das größte Interesse gilt den Vögeln, von denen fast 250 Arten mehr oder weniger häufig vorkommen: Reiher, Stelzen, Raubvögel, Seeschwalben, Enten und andere Zugvögel…

