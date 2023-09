Balade sensible & chorégraphique : Essaimer Maison de la Réserve de l’Estuaire, salle Avocette, Sandouville Honfleur, 14 octobre 2023, Honfleur.

Balade sensible & chorégraphique : Essaimer Samedi 14 octobre, 14h00 Maison de la Réserve de l’Estuaire, salle Avocette, Sandouville Gratuit sur inscription

La Compagnie Du Vivant Sous Les Plis propose ici une balade sensible et chorégraphique pour mieux nous relier à l’environnement, invitation à vivre le paysage et à le ressentir. Au sein de la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, les roselières composent un environnement d’exception.

Comme un moment suspendu entre terre et ciel, la compagnie de danse dessine un chemin pour une expérience sensible, menée à plusieurs voix. Un temps chorégraphique où la danse se déploie comme un paysage.

Avec Margot Dorléans, danseuse-chorégraphe, en collaboration avec les danseuses Flora Pilet et Véronique Weil et Stéphanie Reymann de la Maison de l’Estuaire. Production : la compagnie Du Vivant Sous Les Plis.

__________________________

Deux départs possibles : 11h30* en vélo du Havre ou 14h directement sur place

*Le parcours à vélo collectif et accompagné est proposé en partenariat avec La Roue Libre pour se rendre à la Réserve directement depuis le centre-ville du Havre et participer à un temps de pique-nique collectif :

11h15 RDV sur la Place de l’hôtel de Ville du Havre

11h30 Départ

12h30 Prévoir votre pique-nique et de l’eau

14h à 16h30 Balade sensible & chorégraphique : Essaimer

17h30 Retour au Havre

Prévoir son vélo personnel ainsi qu’un casque ou prendre contact avec La Roue Libre pour une mise à disposition d’un vélo (possibilité de prêt de VAE) : 09 84 11 52 95 (mardi au samedi de 10h à 18h). Accessible aux ados si cyclistes confirmés.

__________________________

Infos pratiques :

Gratuit sur inscription

Deux départs : choisissez votre horaire

Possibilité de pique-niquer sur place à partir de 12h30 avec le groupe « vélo »

Adultes et enfants à partir de 12 ans

Prévoir une tenue confortable adaptée à la météo, des chaussures de marche (bottes en cas de pluie) et du produit anti-moustique

RDV Maison de la Réserve de l’Estuaire, salle Avocette, accès parking du Pont de Normandie

Parking du pont de Normandie

45 min en vélo depuis la gare du Havre – 25 min en vélo depuis la gare d’Honfleur

__________________________

Dans le cadre de :

Zigzag – festival d’architecture et des arts de l’espace

Du 30 sept. au 15 oct. 2023, le long de la Vallée de la Seine, des Yvelines au Havre

#zigzagfestivalarchitecture

Tout le programme et les inscriptions sur https://festivalzigzag.fr/

Zigzag est porté par le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, structure culturelle de démocratisation de la culture architecturale, urbaine et paysagère #touspourlarchi

48, rue Victor Hugo – 76 000 Rouen

02 35 03 40 31

Maison de la Réserve de l’Estuaire, salle Avocette, Sandouville Pont de normandie Honfleur 14600 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalzigzag.fr/evenements/essaimer-3/ »}] [{« link »: « https://festivalzigzag.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

© Margot Dorléans