Je m’exprime “à tous les temps” ! Jeudi 23 mars, 13h00 Maison de la Région

Places limitées

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel ii;mi;pi;vi

Maison de la Région 5 rue de Jéricho 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Présence de parking

03 25 01 01 16 http://www.association-initiales.fr https://www.facebook.com/AssociationInitiales Ancien couvent. Monument historique depuis 1943. Héberge les activités du Conseil Régional Grand Est, partie Champagne-Ardenne.

Jeudi 23 mars 2023, à la Maison de Région — Châlons-en-Champagne, Initiales organise avec ses partenaires une rencontre régionale intitulée « Dis-moi dix à tous les temps, lien social et vie dans la cité ». Elle résulte de tout un travail autour de la langue française visant à tisser des liens, à s’ouvrir sur les autres et le monde qui nous entoure. Il s’agit ainsi de permettre à chacun·e d’avoir un sentiment d’appartenance à son village, à son quartier, à sa ville et à son pays. Il est question de contribuer à la cohésion sociale, au vivre et au faire ensemble. En ce sens, la langue nous offre la possibilité d’ouvrir des portes, de mieux vivre le présent, d’imaginer demain et de construire l’avenir. Jeunes et adultes, de milieu rural, urbain, pénitentiaire, hospitalier, éducatif, social et culturel, participent à cette initiative territoriale fédératrice. Mixité, Diversité, Citoyenneté, Laïcité et Valeurs de la République rythment ce rendez-vous.



