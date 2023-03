Organisation du travail et RPS : Les apports de la recherche Maison de la RATP Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Organisation du travail et RPS : Les apports de la recherche Maison de la RATP, 27 mai 2023, Paris. Organisation du travail et RPS : Les apports de la recherche Samedi 27 mai, 09h30 Maison de la RATP Stress, harcèlement, violence, burnout… autant de risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les relations de travail. Tous les secteurs d’activité sont concernés par les risques psychosociaux (RPS) qui ne sont plus à considérer comme « émergents » et peuvent avoir des conséquen​ces importantes sur la santé des salariés (maladies cardio-vasculaires, troubles musculosquelettiques, troubles anxio-dépressifs, épuisement professionnel, voire suicide) et la performance de l’entreprise (​augmentation de l’absentéisme, des accidents du travail, du turnover; démotivation; dégradation de l’image de l’entreprise…). Les prévenir demeure un enjeu majeur pour les entreprises et la santé des salariés. Des travaux de recherche sur les risques psychosociaux sont menés pour : améliorer les connaissances sur les RPS et leurs effets sur la santé,

comprendre les phénomènes liés à l’activité de travail ou aux évolutions récentes du monde du travail qui peuvent conduire à la dégradation de la santé physique ou mentale ou au contraire à sa préservation

analyser les pratiques de prévention existantes pour élaborer et diffuser de nouvelles approches de prévention adaptées à la diversité des situations de travail. Lors de ce colloque, l’INRS présentera l’actualité de la recherche aux acteurs de la santé et sécurité au travail en entreprise (chefs d’entreprise, encadrement, représentants du personnel, préventeurs, médecins du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, personnels des services de prévention et de santé au travail, chercheurs, …). Inscrivez-vous pour suivre ce colloque sur place à la Maison de la RATP ou en direct sur Internet le 27 juin 2023. Maison de la RATP 54 quai de la Rapée 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France https://rps.inrs.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

2023-05-27T09:30:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison de la RATP Adresse 54 quai de la Rapée 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la RATP Paris

Maison de la RATP Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Organisation du travail et RPS : Les apports de la recherche Maison de la RATP 2023-05-27 was last modified: by Organisation du travail et RPS : Les apports de la recherche Maison de la RATP Maison de la RATP 27 mai 2023 Maison de la RATP Paris Paris

Paris Paris