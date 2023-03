Maison de la Rance – Journée des Loisirs Bégard Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Côtes dArmor Bégard Découverte libre d’un espace ludique et interactif sur la vallée de la Rance, par le biais de maquettes interactives, bornes audio, et vidéo, diaporama. Adapté pour tout public. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTREE ACHETEE = UNE ENTREE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas).

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr maisondelarance@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40 https://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature/La-Maison-de-la-Rance Bégard

