Cet évènement est passé Zodiac Suite MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE – STUDIO 104 Paris Catégorie d’Évènement: Paris Zodiac Suite MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE – STUDIO 104 Paris, 18 novembre 2023, Paris. Zodiac Suite Samedi 18 novembre, 19h00 MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE – STUDIO 104 Entrée payante Un événement : la recréation de la version pour orchestre de chambre de la mythique Zodiac Suite de Mary Lou Williams, perdue depuis 1945, sous la houlette d’un jazzman historiquement informé, le saxophoniste Pierre Antoine Badaroux. Un retour aux sources plein d’avenir !

AGATHE PEYRAT chant

AUDE MARCHAND, ÉMILIE SAUZEAU, RAPHAËL COQBLIN, CLARA JASZCYSZYN, LUCIE PIERRARD, LÉO ULLMANN violon

CLÉMENT BATREL GENIN, VALENTINE GARILLI alto

MYRTILLE HETZEL, PABLO TOGNAN violoncelle

SÉBASTIEN BELIAH contrebasse

CHLOÉ TALLET flûte

GUILLAUME RETAIL hautbois

GEOFFROY GESSER clarinette, saxophone ténor

CARMEN MAINER MARTIN basson

HARMONIE MOREAU cor

BRICE PICHARD trompette

MICHAËL BALLUE trombone

MATTHIEU NAULLEAU piano

ANTONIN GERBAL batterie

PIERRE-ANTOINE BADAROUX direction Une production Umlaut, création en co-production avec TANDEM scène nationale, la vie brève – Théâtre de l’Aquarium dans le cadre de l’association artistique 2022-2024, avec le soutien de l’Adami, en collaboration avec la Mary Lou Williams Foundation Inc.

Première partie de ce concert diffusée en direct sur France Musique. MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE – STUDIO 104 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jazz/umlaut-chamber-orchestra-s-blaser-r-lossing-b-mintz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

