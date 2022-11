L’INA acteur à Médias en Seine 2022 Lundi 21 novembre, 09h00 Maison de la Radio et de la Musique

L’INA est partenaire de la cinquième édition de Médias en Seine, le festival des médias de demain, qui se tiendra à la Maison de la Radio et de la Musique et au siège du groupe Les Echos-Le …

« Quelles nouvelles stratégies pour Snapchat France ». Entretien, 9h-9h15. Modération : Xavier Eutrope, journaliste INA à La revue des médias. – Grégory Gazagne, Directeur général, Snapchat France.

Entretien, 9h-9h15. Modération : Xavier Eutrope, journaliste INA à La revue des médias. – Grégory Gazagne, Directeur général, Snapchat France. « Les médias se coupent-ils de la réalité? » Table ronde, Galerie Seine entre 9h15-9h30. Intervenants : – Antoine Bayet, Directeur éditorial de l’INA – Arnaud Esquerre, Directeur de recherche, CNRS (IRIS) – Nikki Usher, PhD associate director, University of San Diego

