Lancement de la nouvelle saison musicale Multiphonies du Groupe de recherches musicales (INA grm). À travers la série de concerts AKOUSMA, l’INA grm vous immerge au coeur de l’écoute avec l’ …

Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paris

« Sonner c’est vibrer en soi ou de soi : ce n’est pas seulement, pour le corps sonore, émettre un son, mais c’est bel et bien s’étendre, se porter et se résoudre en vibrations qui tout à la fois le rapportent à soi et le mettent hors de soi. »

Il y a, dans cette courte proposition énoncée par le regretté Jean-Luc Nancy dans son ouvrage À l’écoute, tout un déploiement, et tout un programme. Tout un déploiement, d’abord, qui se diffracte en autant d’événements sonores, de phénomènes audibles, de perceptions sensibles et de sens intelligibles, chacun allant et refluant selon une circulation multiple, insaisissable, qui s’étend du plus distant au plus intime. Un programme, ensuite, si l’on décide de faire usage et d’accueillir, dans toute son ampleur, ce potentiel extraordinaire que porte toute « sonnance ». C’est peut-être cela, l’ambition d’une saison musicale : vibrer, faire vibrer, établir des circulations entres artistes et auditeurs, déployer un espace de résonances dans lequel se tissent des trames de sensibilités originales, non formatées, et au sein desquelles se forment des possibles points de rencontre inédits. Et si la création musicale, à travers la fertilité et la multiplicité de ses propositions, peut endosser le rôle d’activateur primitif de telles occasions, alors les concerts sont les moments de leur épanouissement.

Ce sont de tels moments, de tels instants d’écoute partagée, qui constitueront, on l’espère, cette nouvelle saison Multiphonies, imaginée par le Groupe de Recherches Musicales de l’INA et accueillie, en grande partie, par Radio France et le Centquatre-Paris, mais présente aussi à l’étranger, pour s’étendre, se porter au loin et se résoudre en vibrations…

François Bonnet, responsable du Groupe de recherches musicales à l’INA.

SAMEDI 29 – 20H30

– Erell LATIMIER « Stay still ». Création, commande INA grm – Hans TUTSCHKU « Provenance-émergence ». Création, commande INA grm – Christian ZANÉSI « Oscillations électriques ». Création, pièce ayant reçu l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture/Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Lionel MARCHETTI « Le silence ». Création, commande INA grm – Beatriz FERREYRA « Esprits de la terre ». Création, pièce ayant reçu l’aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la Culture/Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France

DIMANCHE 30 – 18H00

– Daniel TERUGGI « Après une réécoute de ‘Sud’ » – Didem COSKUNSEVEN « Light Year » pour percussions, claviers et électronique, Création, commande INA grm – Hélène BRESCHAND « Ces voix qui me traversent » pour instrument soliste et électronique. Création, commande INA grm – Nicola SANI « The Shofar Place » pour trombone et électronique. Création, commande INA grm – Daniel TERUGGI « E Basta Cosi ! » pour piano et électronique. Création, commande INA grm. Percussions : Engin Daglik, Claviers : Didem Coskunseven, Harpe : Hélène Breschand, Trombone : Ivo Nilsson, Piano : Ancuza Aprodu



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T20:30:00+02:00

2022-10-30T23:00:00+01:00