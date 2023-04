[Dédicace] « La porte du vent » · Jean-Marc Souvira Maison de la Presse, 15 avril 2023, Dieppe.

L’auteur Jean-Marc Souvira viendra dédicacer son thriller « La Porte du Vent » ce samedi ✍️

• L’histoire

« Pourquoi ces deux vieillards, venus l’un de Chine et l’autre d’Israël, ont-ils décidé de se recueillir ensemble sur cette mystérieuse tombe chinoise d’un cimetière militaire picard de la Première Guerre mondiale? Pour le commandant Dalmate, la présence de ces personnages sur le territoire national n’augure rien de bon. En effet, ils sont, chacun dans leur pays, à la tête d’organisations criminelles dont les ramifications s’étendent jusqu’en France. Or, depuis peu, les règlements de comptes entre ces communautés s’intensifient; une escalade de violence qui semble échapper au contrôle des forces de l’ordre. Mais le monde ne date pas d’aujourd’hui, et c’est peut-être dans le passé que se trouvent les réponses capables d’apaiser les esprits. Dans des amitiés nées il y a bien longtemps, au cœur des tranchées…

Polar sombre et sans temps mort, mais aussi grand roman historique, « La Porte du Vent » marque le retour de Jean-Marc Souvira, policier à la renommée internationale, l’auteur du « Magicien et des Sirènes noires » mûrit ce projet depuis plusieurs années. ».

Maison de la Presse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The author Jean-Marc Souvira will come to sign his thriller « La Porte du Vent » this Saturday?

? The story

« Why have these two old men, one from China and the other from Israel, decided to gather together on this mysterious Chinese grave in a Picardy military cemetery from the First World War? For Major Dalmate, the presence of these characters on national territory does not bode well. In fact, each of them is the head of criminal organizations in their own country, whose ramifications extend as far as France. Recently, the settling of scores between these communities has intensified, an escalation of violence that seems to escape the control of law enforcement. But the world is not new, and it is perhaps in the past that the answers capable of calming the spirits can be found. In friendships born long ago, in the heart of the trenches…

A dark detective story with no dead time, but also a great historical novel, « La Porte du Vent » marks the return of Jean-Marc Souvira, an internationally renowned detective. The author of « Le Magicien et des Sirènes noires » has been developing this project for several years

El autor Jean-Marc Souvira vendrá a firmar su thriller « La Porte du Vent » este sábado ?

? La historia

« ¿Por qué estos dos ancianos, uno de China y el otro de Israel, han decidido reunirse en esta misteriosa tumba china de un cementerio militar de Picardía de la Primera Guerra Mundial? Para el comandante Dalmacio, la presencia de estos personajes en territorio nacional no augura nada bueno. De hecho, cada uno de ellos es el jefe de organizaciones criminales en su propio país, cuyas ramificaciones se extienden a Francia. Recientemente, se ha intensificado el ajuste de cuentas entre estas comunidades; una escalada de violencia que parece escapar al control de las fuerzas del orden. Pero el mundo no es nuevo, y es quizás en el pasado donde se encuentran las respuestas capaces de calmar las mentes. En amistades nacidas hace mucho tiempo, en el corazón de las trincheras…

Thriller oscuro sin tiempos muertos, pero también gran novela histórica, « La Porte du Vent » marca el regreso de Jean-Marc Souvira, policía de fama internacional. El autor de « Le Magicien et des Sirènes noires » lleva varios años trabajando en este proyecto

Der Autor Jean-Marc Souvira wird am Samstag seinen Thriller « La Porte du Vent » signieren?

? Die Geschichte

« Warum haben diese beiden alten Männer, der eine aus China, der andere aus Israel, beschlossen, gemeinsam an diesem mysteriösen chinesischen Grab auf einem Militärfriedhof in der Picardie aus dem Ersten Weltkrieg zu beten? Für Kommandant Dalmate verheißt die Anwesenheit dieser Personen auf nationalem Boden nichts Gutes. Jeder von ihnen ist in seinem Land der Kopf einer kriminellen Organisation, die sich bis nach Frankreich erstreckt. In jüngster Zeit haben sich die Auseinandersetzungen zwischen diesen Gemeinschaften verschärft, und die Gewalt scheint außer Kontrolle zu geraten. Doch die Welt ist nicht neu, und die Antworten, die die Gemüter beruhigen können, liegen vielleicht in der Vergangenheit. In Freundschaften, die vor langer Zeit in den Schützengräben entstanden sind…

Der Autor des Romans « Magicien et des Sirènes noires » hat dieses Projekt seit mehreren Jahren vorangetrieben

