Cabaret Polar Maison de la Presle Valprivas, 3 décembre 2023, Valprivas.

Valprivas,Haute-Loire

Cabaret d’un jour, Cabaret toujours

Cabaret polar, impro-polar, enquêtes et filatures. 1 duo jazz, 2 équipes d’improvisation théâtre, 3 sets et 4 chansonnettes pour improviser et créer sous vos yeux en instantané le Polar de l’année !!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Maison de la Presle

Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cabaret polar, improv-polar, investigations and shadowing. 1 jazz duo, 2 improvisational theater teams, 3 sets and 4 songs to improvise and create the Polar of the Year right before your eyes!

Cabaret polar, improv-polar, investigaciones y sombras. 1 dúo de jazz, 2 equipos de improvisación teatral, 3 decorados y 4 canciones para improvisar y crear el thriller del año ante sus propios ojos

Einmal Kabarett, immer Kabarett

Kabarett-Krimi, Impro-Krimi, Ermittlungen und Beschattungen. 1 Jazz-Duo, 2 Improvisationstheater-Teams, 3 Sets und 4 Chansonetten, um zu improvisieren und vor Ihren Augen den Krimi des Jahres zu kreieren!

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron