« Rencontre » : Exposition de Jérémy Coleman et de Georges Baudot Maison de la Poterie Sadirac, 3 novembre 2023, Sadirac.

Sadirac,Gironde

Cette exposition à la Maison de la Poterie de Sadirac s’intitule « Rencontre ». Elle propose des œuvres collectives du céramiste Jérémy Coleman et du tourneur sur bois Georges Baudot. Les deux artistes favorisent le travail du tour. Georges Baudot est un très grand tourneur sur bois qui maîtrise parfaitement les gestes révélant la beauté cachée sous l’écorce de sa matière première. Jérémy Coleman est un maître potier qui tourne la terre depuis l’âge de seize ans. Ensemble, ils présentent un mariage de ces deux éléments, la terre et le bois, qui se rencontrent et qui montrent la richesse d’une vie harmonieuse à deux..

2023-11-03 fin : 2023-12-17 18:00:00. EUR.

Maison de la Poterie Place Fouragnan

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This exhibition at Sadirac’s Maison de la Poterie is entitled « Rencontre ». It features collective works by ceramist Jérémy Coleman and woodturner Georges Baudot. Both artists prefer to work on the wheel. Georges Baudot is a great woodturner, with a mastery of gestures that reveal the beauty hidden beneath the bark of his raw material. Jérémy Coleman is a master potter who has been turning clay since the age of sixteen. Together, they present a marriage of these two elements, earth and wood, which come together to show the richness of a harmonious life together.

Esta exposición en la Maison de la Poterie de Sadirac se titula « Rencontre ». Presenta obras colectivas del ceramista Jérémy Coleman y del tornero Georges Baudot. Ambos artistas son partidarios del trabajo en torno. Georges Baudot es un gran tornero de madera, con un perfecto dominio de los gestos que revelan la belleza oculta bajo la corteza de su materia prima. Jérémy Coleman es un maestro alfarero que tornea la arcilla desde los dieciséis años. Juntos, presentan un matrimonio de estos dos elementos, tierra y madera, que se encuentran y muestran la riqueza de una armoniosa vida en común.

Diese Ausstellung im Maison de la Poterie in Sadirac trägt den Titel « Rencontre » (Begegnung). Sie zeigt Gemeinschaftsarbeiten des Keramikers Jeremy Coleman und des Holzdrechslers Georges Baudot. Beide Künstler bevorzugen die Arbeit an der Drehbank. Georges Baudot ist ein sehr guter Holzdrechsler, der die Gesten, die die unter der Rinde seines Rohmaterials verborgene Schönheit enthüllen, perfekt beherrscht. Jérémy Coleman ist ein Töpfermeister, der seit seinem sechzehnten Lebensjahr die Erde dreht. Gemeinsam präsentieren sie eine Hochzeit dieser beiden Elemente, Erde und Holz, die sich begegnen und den Reichtum eines harmonischen Lebens zu zweit zeigen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT de l’Entre-deux-Mers