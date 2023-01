Colloque annuel de Lecture Jeunesse Maison de la Poésie, 23 janvier 2023, Paris.

Colloque annuel de Lecture Jeunesse Lundi 23 janvier, 09h00 Maison de la Poésie

Evènement gratuit sur inscription

Rendez-vous le mardi 24 janvier 2023 à la Maison de la Poésie (Paris 3e) pour un colloque sur le thème de l’oralité : Quand les adolescents prennent la parole : oral en scène, écrit en coulisses ?

Maison de la Poésie 157 rue saint Martin Quartier Saint-Merri Paris 75004 Île-de-France

Le colloque de l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents est de retour en présentiel pour sa 6e édition.

L’oralité semble effectuer un grand retour dans les pratiques culturelles des jeunes : lecture à haute voix, mise en scène des textes, mais aussi débats dans les cercles de lecture ou prescriptions d’ouvrages à lire via des applications de partage de vidéos, concours d’éloquence ou art d’exposer un travail de recherche en un temps record. Comment interpréter cet intérêt et en quoi constitue-t-il une des voies possibles d’accès à l’écrit ? Quelle part les adolescents y prennent-ils ? Peuvent-ils tout simplement plonger dans le grand bain de l’oral ou bien des apprentissages leur sont-ils nécessaires ? Et, en ce cas, lesquels ? Comment les médiateurs peuvent-ils concevoir et mettre en place ces pratiques orales ?

Pour en débattre, des chercheurs, universitaires, professionnels de la médiation et de l’éducation, auteurs, seront présents tout au long de la journée.

Évènement gratuit sur inscription, en direct de la Maison de la Poésie et sur YouTube.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T09:00:00+01:00

2023-01-23T17:00:00+01:00