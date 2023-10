Carrément Maison de la Poésie de Rennes Rennes, 24 juin 2023, Rennes.

Carrément Samedi 24 juin, 14h00 Maison de la Poésie de Rennes Gratuit

Carrément est un événement biennale consacré à la poésie contemporaine.

On y trouve toute l’après-midi un salon de microéditions rennaises avec une quinzaine d’exposants (Animal Debout, Atelier Bonjoure, La liebre dorada, Cosmic Studio Parade, Ni fait ni à faire, Les Ramettes, Lion rouge, Le Marché Noir, Poésie Maxi, Hypnosexe, Pierre Ramine et Vincent Normand, L’Imprimerie nocturne, Anaïs Rallo, Editions Incertaines et Next Revel), des lectures des artistes-auteurices Rémi Forte, Lucile Olympe Haute, Martin Desinde et Anne-Sarah Huet ; et en soirée un Open Mike Brant.

Buvette toute l’après-midi, et restauration de pizzas par Diane Rabreau en soirée.

Maison de la Poésie de Rennes 520 Rue Armand Rebillon, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

