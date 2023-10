COLÈRE NOIRE – JE VEUX VIVRE Maison de la poésie à Paris Paris, 21 octobre 2023, Paris.

COLÈRE NOIRE – JE VEUX VIVRE Samedi 21 octobre, 20h00 Maison de la poésie à Paris Adhérent : 12 euros – Tarif normal : 17 euros

Brigitte Fontaine est chanteuse, mais elle est aussi, et surtout, poète et dramaturge. “Je suis un poète” clame-t-elle d’ailleurs dans une de ses chansons. Les textes qu’elle a écrits pour le théâtre demeurent méconnus, et j’ai eu envie de faire entendre deux de ses monologues les plus enflammés, les plus urgents, qui résonnent profondément avec tout ce que nous vivons en ce moment. Dans Rien, court bréviaire philosophique, un être se livre à une autopsie au scalpel et fait le bilan de sa vie avec une lucidité sans fard. Et dans Colère noire, texte plus ancien qui n’a pas perdu de son actualité, c’est à un réquisitoire oraculaire que l’on assiste, une imprécation incendiaire d’un être blessé, décidé à dire la vérité, quoi qu’il en coûte. Ces deux textes emplis de fulgurances et affirmant une foi en l’enfance et dans la révolte, sont pour moi visionnaires. À la résignation de Rien répond la fureur de Colère noire. Mais on retrouve dans ces deux monologues la même absence de concession, la même voix qui résonne pour nous dire de nous réveiller, de déciller nos yeux aveuglés par la bêtise et les mensonges de la vie adulte. La colère noire qui anime Brigitte Fontaine est salvatrice et vivifiante, pleine d’humour et d’émotion. En ces temps troublés, elle vient nous rappeler que la poésie et la quête d’absolu sont les deux seules voies à emprunter quand on se retrouve face à des impasses et que l’on désespère de la marche du monde. La volonté de vivre poétiquement court au fil de ces textes. Cette soirée spécciale à la Maison de la Poésie sera enregistrée pour l’occasion et retransmise par France Culture.

Gabriel Dufay

Maison de la poésie à Paris passage molière paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00

Poésie – Théâtre – Musique – Radio – Révolte

Patrick Berger