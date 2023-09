Stop au gaspi – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Stop au gaspi – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt, 27 janvier 2024, Boulogne-Billancourt. Stop au gaspi – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 27 janvier 2024, 11h00 Maison de la Planète Atelier gratuit en accès libre. Mais alors que pouvons-nous faire ? Un atelier pour se questionner sur nos habitudes avant, pendant et après les courses pour réduire au maximum ce gâchis. Repars avec des astuces et des recettes de cuisine anti-gaspi que tu pourras tester chez toi. Samedi 27 janvier, de 11h à 12h Public familial, à partir de 10 ans. À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum, Boulogne-Billancourt. Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

2024-01-27T11:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00 Maison de la nature gpso Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Maison de la Planète Adresse 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Maison de la Planète Boulogne-Billancourt latitude longitude 48.829992;2.234343

Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/