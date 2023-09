Je me mets à la brico récup – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Je me mets à la brico récup – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt, 25 novembre 2023, Boulogne-Billancourt. Je me mets à la brico récup – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 25 novembre, 16h00 Maison de la Planète Atelier gratuit en accès libre Fabrique des porte-cartes en bâches publicitaires, des tawashi, des bagues en cambre à air ou d’autres choses encore. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Samedi 25 novembre de 16h à 18h – En continu Public familial, à partir de 6 ans. À la Maison de la Planète, 72 allée du Forum, Boulogne-Billancourt. Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

