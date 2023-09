En savoir plus sur le compost ! – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine En savoir plus sur le compost ! – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt, 18 novembre 2023, Boulogne-Billancourt. En savoir plus sur le compost ! – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 18 novembre, 14h30 Maison de la Planète Atelier gratuit en accès libre Tu découvriras également le cycle naturel d’un déchet organique et les astuces pour obtenir un compost de qualité. Samedi 18 novembre, de 14h30 à 18h – En continu Fête de la Récup’ et du réemploi, dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire et de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. Public familial, à partir de 8 ans. À la Maison de la Planète, 72, allée du Forum, Boulogne-Billancourt. Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Maison de la Planète Adresse 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

