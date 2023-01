Lave ton eau : devenez expert de l’assainissement – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Lave ton eau : devenez expert de l'assainissement – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 18 février, 16h00 Maison de la Planète, Boulogne-Billancourt.

Atelier gratuit en accès libre.

En reproduisant les eaux usées de la maison de façon ludique, vous découvrirez comment ces eaux sont nettoyées en usine d’assainissement. handicap moteur mi Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France De 16h à 17h30.

Atelier gratuit pour la famille.

A la Maison de la Planète, 72 allée du Forum, Boulogne-Billancourt.

