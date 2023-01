Ma cabane au fond du jardin – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Ma cabane au fond du jardin – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète, 21 janvier 2023, Boulogne-Billancourt. Ma cabane au fond du jardin – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 21 janvier, 15h00 Maison de la Planète

Atelier gratuit, en accès libre.

Une découverte de l’éco habitat et de la transition énergétique, à hauteur de tous les publics, au moyen d’une maisonnette à aménager et de jouets techniques. Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France De 15h à 16h30, en continu.

Activité gratuite pour la famille.

A la Maison de la Planète, 72 allée du Forum, Boulogne-Billancourt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Maison de la Planète Adresse 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Rives de Seine Ville Boulogne-Billancourt Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine

Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/

Ma cabane au fond du jardin – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète 2023-01-21 was last modified: by Ma cabane au fond du jardin – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Maison de la Planète 21 janvier 2023 Boulogne-Billancourt Maison de la Planète Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine