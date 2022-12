Nourrir les oiseaux l’hiver – BOULOGNE-BILLANCOURT Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Nourrir les oiseaux l'hiver – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 7 janvier 2023, 14h00

Atelier gratuit, en accès libre et en continu

Fabriquons des boules de graisse pour les oiseaux restés en France cet hiver. Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France De 14h à 18h, en continu.

Activité gratuite pour la famille.

A la Maison de la Planète, 72 allée du Forum, Boulogne-Billancourt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:00:00+01:00

2023-01-07T18:00:00+01:00

