Rénovation performante en copro : quel parcours ?
Mardi 15 novembre, 19h00
Maison de la Planète

Entrée gratuite sur inscription

Venez découvrir la méthodologie d’un projet de rénovation énergétique en copropriété ! Maison de la Planète 72 allée du Forum à Boulogne Billancourt Rives de Seine Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Copropriétaires, vous vous interrogez sur la rénovation énergétique de votre copropriété mais vous ne savez pas comment initier et mener le projet ? Assistez à cette conférence pour acquérir une vision globale et méthodologique avant de vous lancer dans l’aventure ! Les conseillères France Rénov’ de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, spécialistes des copropriétés, animeront cette conférence qui vise à vous faire acquérir une vision globale d’un projet de rénovation performante en copropriété, de la mobilisation des copropriétaires à la réalisation des travaux en passant par le plan de financement. Elles s’attarderont sur les points de vigilance et les écueils à éviter, les aspects techniques, méthodologiques et financiers.

