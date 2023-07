Exposition de photographies Maison de la place des Fêtes Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition de photographies Maison de la place des Fêtes Paris, 16 septembre 2023, Paris. Exposition de photographies 16 et 17 septembre Maison de la place des Fêtes Entrée libre sans interruption Exposition photographique tirée du livre Belleville 1965 de Patrick Marsaud et Photographies de Jean-Baptiste de Baudoin aux éditions Michel Lagarde à la Maison de la place des Fêtes (MdpF) – 10 Rue Augustin Thierry, 75019 Paris

Proposée par l’association BELLEVILLE UN ESPRIT DE PARIS

Contact : mamoud@hotmail.fr – Entrée gratuite Dédicace du roman illustré Le crime de la rue Botzaris aux éditions Michel Lagarde par Nicolas Barral et Patrick Marsaud

Le samedi 16 septembre 2023 de 14h à 16h Maison de la place des Fêtes 10 Rue Augustin Thierry 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:mamoud@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

copyright Jean-Baptiste de Baudoin

