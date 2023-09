La pierre du Sud de l’Oise, de la carrière au bâti Maison de la pierre du sud de l’Oise Saint-Maximin, 14 octobre 2023, Saint-Maximin.

La pierre du Sud de l’Oise, de la carrière au bâti Samedi 14 octobre, 14h30 Maison de la pierre du sud de l’Oise sur inscription – places limitées à 35 participants

Cette année, et pour la toute première fois, la Maison de la pierre participe aux Journées nationales de l’Architecture le 14 octobre prochain.

L’évènement va se dérouler en partie dans les locaux de la Maison de la pierre et en partie dans l’église de Saint-Maximin. L’objectif : suivre le chemin de la pierre de son extraction au bâti.

Pour cela, nous faisons intervenir deux spécialistes :

– Jean-Pierre Gély, chercheur spécialisé dans la formation et l’utilisation du calcaire du Bassin Parisien présentera l’histoire du bassin carrier du sud de l’Oise, 2000 ans de succès !

– Nicolas Bilot, archéologue au service départemental d’archéologie de l’Oise présentera le métier d’archéologue en s’appuyant sur l’exemple concret de l’église de Saint-Maximin :

« Un archéologue lève parfois la tête vers le bâti ancien pour s’intéresser aux questions portant sur les techniques de façonnage, les méthodes d’édification, le déroulement du chantier, tout ceci réévaluant le rôle des artisans. Il essaye de dater les différentes phases de construction et, ça, c’est une autre paire de manches ! Venez à notre rencontre découvrir un métier original, directement connecté à la pierre. »

L’animation se déroulera en 4 temps :

– conférence de Jean-Pierre Gély

– visite de la carrière souterraine puis de la carrière à ciel ouvert

– visite de l’église de Saint-Maximin commentée par Nicolas Bilot

– temps d’échange autour d’un verre de l’amitié en clôture de la journée

La Maison de la pierre est un ensemble comprenant : – une ancienne ferme du XIXe siècle adossée à la roche calcaire – un hall d'exposition appelé « Galerie du Front de taille » de grande qualité architecturale – une ancienne carrière souterraine devenue tour à tour site d'extraction de la pierre calcaire et lieu de culture de champignon de Paris – une carrière à ciel ouvert abandonnée où la nature côtoie les vestiges d'extractions de transport de la pierre.

