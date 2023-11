Hatha Yoga à la Pierre Saint-Martin Maison de la Pierre Arette, 6 mars 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Séance de 1h de Hatha-Yoga à la Pierre Saint-Martin, animée par Emmanuelle Maurin.

Prendre un temps pour soi, lâcher les tensions du quotidien, la charge

mentale, retrouver tonus et énergie. Revenir à la magie de l’instant présent.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme du Haut Béarn. Tous niveaux. A partir de 12 ans.

Prévoir un tapis de sol (disponible sur demande) ou une serviette et un vêtement chaud pour la relaxation..

2024-03-06 fin : 2024-03-06 11:30:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1-hour Hatha-Yoga session at La Pierre Saint-Martin, led by Emmanuelle Maurin.

Take time for yourself, let go of everyday tensions and mental burdens

and energy. Return to the magic of the present moment.

Registration required at the Haut Béarn tourist office. All levels. From age 12.

Bring a floor mat (available on request) or a towel and warm clothing for relaxation.

Una sesión de Hatha-Yoga de 1 hora en La Pierre Saint-Martin, dirigida por Emmanuelle Maurin.

Tómate un tiempo para ti, libérate de las tensiones cotidianas y de las cargas mentales

y la energía. Regrese a la magia del momento presente.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Haut Béarn. Todos los niveles. A partir de 12 años.

Traiga una esterilla (disponible previa petición) o una toalla y ropa de abrigo para relajarse.

Einstündige Hatha-Yoga-Sitzung in La Pierre Saint-Martin, geleitet von Emmanuelle Maurin.

Sich eine Zeit für sich selbst nehmen, die Spannungen des Alltags und die Last loslassen

mentaler Belastung, Tonus und Energie wiederfinden. Zurück zur Magie des gegenwärtigen Augenblicks.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt Haut Béarn erforderlich. Alle Niveaustufen. Ab einem Alter von 12 Jahren.

Eine Bodenmatte (auf Anfrage erhältlich) oder ein Handtuch und ein warmes Kleidungsstück für die Entspannung mitbringen.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn