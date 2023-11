Hatha Yoga à la Pierre Saint-Martin Maison de la Pierre Arette, 28 février 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Emmanuelle vous propose une séance d’Hatha-yoga en petit groupe, jusqu’à 15 personnes pour vous relaxer, relâcher les tensions du quotidien, votre charge mentale pour retrouver tonus et vitalité.

Prévoir un tapis ou une grande serviette, une couverture et une bouteille d’eau.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme du Haut Béarn. Tous niveaux. A partir de 12 ans.

Prévoir un tapis de sol (disponible sur demande) ou une serviette et un vêtement chaud pour la relaxation..

2024-02-28 fin : 2024-02-28 11:30:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Emmanuelle offers you a Hatha-yoga session in a small group of up to 15 people, to help you relax, release the tensions of everyday life and your mental load, and regain your energy and vitality.

Bring a mat or large towel, a blanket and a bottle of water.

Registration required at the Haut Béarn tourist office. All levels. From age 12.

Bring a floor mat (available on request) or a towel and warm clothing for relaxation.

Emmanuelle te propone una sesión de Hatha yoga en un grupo reducido de hasta 15 personas para ayudarte a relajarte, liberarte de las tensiones de la vida cotidiana y de tu carga mental, y recuperar tu energía y vitalidad.

Trae una esterilla o una toalla grande, una manta y una botella de agua.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Haut Béarn. Todos los niveles. A partir de 12 años.

Traiga una esterilla (disponible previa petición) o una toalla y ropa de abrigo para relajarse.

Emmanuelle bietet Ihnen eine Hatha-Yoga-Sitzung in einer kleinen Gruppe von bis zu 15 Personen an, um sich zu entspannen, die Spannungen des Alltags und die geistige Belastung abzubauen und neue Spannkraft und Vitalität zu erlangen.

Bitte bringen Sie eine Matte oder ein großes Handtuch, eine Decke und eine Flasche Wasser mit.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt Haut Béarn erforderlich. Für alle Niveaus. Ab einem Alter von 12 Jahren.

Eine Matte (auf Anfrage erhältlich) oder ein Handtuch und ein warmes Kleidungsstück für die Entspannung mitbringen.

