Trappeurs en famille à la Pierre Saint-Martin Maison de la Pierre Arette, 27 février 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Avec Françoise devenez un véritable trappeur : construction d’igloos, sculpture sur neige, initiation à luge, création d’œuvre éphémère.

Activité idéale à partager en famille. Groupes de 12 personnes maximum.

Pelles et luge fournies. Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermée imperméables, protection solaire..

2024-02-27 fin : 2024-02-27 16:30:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With Françoise, become a real trapper: igloo building, snow sculpting, sledding initiation, ephemeral artwork creation.

An ideal activity for the whole family. Groups of 12 maximum.

Shovels and toboggans provided. Please bring gloves, warm clothing, waterproof closed-toe boots and sun protection.

Únete a Françoise y conviértete en un auténtico trampero: construye iglús, esculpe nieve, prueba a ir en trineo y crea una obra de arte efímera.

Una actividad ideal para toda la familia. Grupos de 12 personas máximo.

Se proporcionan palas y trineo. Traer guantes, ropa de abrigo y calzado cerrado impermeable, protección solar.

Mit Françoise werden Sie zu einem echten Trapper: Bau von Iglus, Schneeskulpturen, Einführung in das Schlittenfahren, Kreation eines vergänglichen Kunstwerks.

Eine ideale Aktivität für die ganze Familie. Gruppen von maximal 12 Personen.

Schaufeln und Schlitten werden gestellt. Handschuhe, warme Kleidung, geschlossene wasserfeste Schuhe und Sonnenschutz mitbringen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn