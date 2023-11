Trappeurs en famille à la Pierre Saint-Martin Maison de la Pierre Arette, 20 février 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Le temps d’une demi-journée, découvrez la construction d’igloos, la sculpture sur neige et l’initiation à la luge !

Matériel fourni et collation..

2024-02-20 fin : 2024-02-20 12:30:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Spend half a day building igloos, sculpting snow and learning to toboggan!

Equipment and snacks provided.

Pasa medio día construyendo iglús, esculpiendo nieve y aprendiendo a deslizarte en trineo

Equipamiento y tentempiés incluidos.

Entdecken Sie einen halben Tag lang den Bau von Iglus, die Schneeskulptur und die Einführung ins Schlittenfahren!

Material und Snacks werden bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn