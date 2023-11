Journée raquettes à neige à la Pierre Saint-Martin Maison de la Pierre Arette, 15 février 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Tous les jeudis de l’hiver à la Pierre Saint-Martin. Journée de balade en raquettes de neige

Pour varier les plaisirs, chaussez les raquettes et partez accompagné en toute sérénité à la rencontre de vastes espaces naturels.

Oxygénation et contemplation seront au programme de votre sortie !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme jusqu’à 11h30.

La sortie est assurée à partir de 7 participants et encadrée par un Accompagnateur en Moyenne Montagne.

À partir de 10 ans – raquettes et bâtons fournis (prévoir pique-nique, chaussures de randonnée montantes / après-ski et un )..

2024-02-15 fin : 2024-02-15 16:00:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday in winter at La Pierre Saint-Martin. Snowshoeing day out

For a change of pace, strap on your snowshoes and set off with your partner to discover vast natural spaces.

Oxygenation and contemplation are the order of the day!

Reservations must be made with the Tourist Office by 11:30 am.

A minimum of 7 participants is required for this outing, which is supervised by a mountain leader.

Ages 10 and over – snowshoes and poles provided (please bring a picnic, hiking boots / après-ski and an ).

Todos los jueves de invierno en La Pierre Saint-Martin. Jornada con raquetas de nieve

Póngase las raquetas de nieve y salga con sus amigos a explorar los vastos espacios naturales.

La oxigenación y la contemplación estarán a la orden del día

Las reservas deben hacerse en la Oficina de Turismo antes de las 11.30 h.

Se requiere un mínimo de 7 participantes para esta salida, supervisada por un monitor de montaña.

A partir de 10 años, raquetas de nieve y bastones incluidos (se ruega traer un picnic, botas de montaña / botas après-ski y una chaqueta de esquí).

Jeden Donnerstag im Winter in La Pierre Saint-Martin. Tagesausflug mit Schneeschuhen

Wenn Sie Abwechslung suchen, schnallen Sie sich die Schneeschuhe an und machen sich in Begleitung in aller Ruhe auf den Weg, um weite Naturräume zu erkunden.

Sauerstoffzufuhr und Kontemplation stehen auf dem Programm Ihres Ausflugs!

Eine Reservierung beim Fremdenverkehrsamt ist bis 11:30 Uhr erforderlich.

Der Ausflug ist ab 7 Teilnehmern versichert und wird von einem Accompagnateur en Moyenne Montagne (Begleiter im Mittelgebirge) begleitet.

Ab 10 Jahren – Schneeschuhe und Stöcke werden zur Verfügung gestellt (Picknick, hohe Wanderschuhe/Après-Ski und eine Jacke mitbringen).

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn