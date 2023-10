Marché de producteurs locaux Maison de la Pierre Arette, 4 janvier 2024, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez la richesse et les saveurs des produits fermiers des Pyrénées béarnaises : fromages, miels, salaisons, conserves, vins….

2024-01-04 fin : 2024-01-04 19:30:00. .

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the richness and flavours of the farm produce of the Pyrenees Béarnaises: cheeses, honeys, cured meats, preserves, wines…

Descubra la riqueza y los sabores de los productos agrícolas de los Pirineos bearneses: quesos, mieles, embutidos, conservas, vinos…

Entdecken Sie den Reichtum und den Geschmack der bäuerlichen Produkte der Pyrénées béarnaises: Käse, Honig, Gepökeltes, Konserven, Weine…

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn