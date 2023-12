Billard hollandais, jeux de société, tir à la carabine laser et coloriages. Maison de La Pierre Arette Catégories d’Évènement: Arette

Arette Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 15:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00 Venez vous divertir en famille !

Carabine laser, jeux de raquettes, jeux de société, coloriages, billard hollandais, ateliers décorations….

Maison de La Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

