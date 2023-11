Soirée raquettes-raclette Maison de la Pierre Arette, 11 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Vivez la magie d’une balade nocturne et la convivialité autour d’une raclette au fromage de brebis dans une cabane dans la neige !

A partir de 8 ans – matériel fourni..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 23:00:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Experience the magic of a night-time walk and the conviviality of a sheep?s cheese raclette in a snow hut!

Ages 8 and up ? equipment supplied.

Experimente la magia de un paseo nocturno y la convivencia de una raclette de queso de oveja en una cabaña de nieve

A partir de 8 años ? material proporcionado.

Erleben Sie den Zauber einer Nachtwanderung und die Geselligkeit bei einem Raclette mit Schafskäse in einer Hütte im Schnee!

Ab 8 Jahren ? Material wird gestellt.

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn