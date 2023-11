Soirée raquettes-raclette Maison de la Pierre Arette, 4 décembre 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Envie d’une raclette à la montagne ?

Rendez-vous les lundis et jeudis pour une soirée raquettes et raclette.

On commence par une petite randonnée accompagnée en raquette dans la forêt du Braca pour arriver au chalet ou Didier a préparé la raclette :

Fromage fermier de brebis, charcuteries locales et boissons. A l’issu du dîner retour à la station de La Pierre Saint-Martin.

Raquettes à neige et bâtons fournis.

Dîner raclette compris.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables.

A partir de 8 ans.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 23:00:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fancy a raclette in the mountains?

Join us on Mondays and Thursdays for an evening of snowshoeing and raclette.

We start with a short accompanied snowshoe hike in the Braca forest to arrive at the chalet where Didier has prepared the raclette:

Farmhouse ewe’s milk cheese, local charcuterie and drinks. After dinner, return to La Pierre Saint-Martin resort.

Snowshoes and poles provided.

Raclette dinner included.

Please bring gloves, warm clothing and closed waterproof boots.

Ages 8 and up

¿Le apetece una raclette en la montaña?

Únase a nosotros los lunes y jueves para una tarde de raquetas de nieve y raclette.

Empezamos con una corta caminata acompañada con raquetas de nieve por el bosque de Braca para llegar al chalet donde Didier ha preparado la raclette:

Queso de oveja de granja, embutidos locales y bebidas. Después de la cena, regreso a la estación de La Pierre Saint-Martin.

Se proporcionan raquetas de nieve y bastones.

Cena de raclette incluida.

Llevar guantes, ropa de abrigo y calzado impermeable cerrado.

A partir de 8 años

Lust auf Raclette in den Bergen?

Treffen Sie sich montags und donnerstags zu einem Abend mit Schneeschuhen und Raclette.

Wir beginnen mit einer kleinen begleiteten Schneeschuhwanderung durch den Wald von Braca und erreichen die Hütte, wo Didier das Raclette zubereitet hat:

Schafskäse vom Bauernhof, lokale Wurstwaren und Getränke. Nach dem Abendessen geht es zurück zur Station La Pierre Saint-Martin.

Schneeschuhe und Stöcke werden gestellt.

Das Raclette-Abendessen ist inbegriffen.

Handschuhe, warme Kleidung und geschlossene, wasserfeste Schuhe mitbringen.

Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn