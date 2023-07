Massage : Soins relaxants corps ou pieds Maison de la Pierre Arette, 26 juillet 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

– Massage des pieds : soins ayurvédiques issus de la médecine traditionnelle de l’Inde qui prend en considération l’humain dans sa totalité (corps, mental, esprit) pour équilibrer les éléments en nous (éther, air, feu, terre et eau), harmoniser les énergies, éliminer les toxines et apporter plus de vitalité.

– Soin énergétique du corps (habillé), acupression sur les points énergétiques, rééquilibrage

50 min.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

Maison de la Pierre

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– Foot massage: Ayurvedic treatments based on traditional Indian medicine that takes into account the whole human being (body, mind and spirit) to balance the elements within us (ether, air, fire, earth and water), harmonize energies, eliminate toxins and bring greater vitality.

– Energetic body care (clothed), acupressure on energy points, rebalancing

50 min

– Masaje de pies: tratamiento ayurvédico basado en la medicina tradicional india que tiene en cuenta al ser humano en su totalidad (cuerpo, mente y espíritu) para equilibrar los elementos que llevamos dentro (éter, aire, fuego, tierra y agua), armonizar las energías, eliminar toxinas y aportar mayor vitalidad.

– Tratamiento energético del cuerpo (vestido), acupresión en puntos energéticos, reequilibrio, etc

50 minutos

– Fußmassage: Ayurvedische Behandlungen aus der traditionellen indischen Medizin, die den Menschen in seiner Gesamtheit (Körper, Geist, Seele) berücksichtigt, um die Elemente in uns (Äther, Luft, Feuer, Erde und Wasser) ins Gleichgewicht zu bringen, die Energien zu harmonisieren, Giftstoffe auszuscheiden und mehr Vitalität zu verleihen.

– Energetische Körperbehandlung (bekleidet), Akupressur auf Energiepunkte, Ausgleichen

50 Min

