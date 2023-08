Atelier photo – Photographier à la manière de Vivian Maier Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Saint-Bonnet-en-Champsaur Atelier photo – Photographier à la manière de Vivian Maier Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur, 16 septembre 2023, Saint-Bonnet-en-Champsaur. Atelier photo – Photographier à la manière de Vivian Maier Samedi 16 septembre, 14h00 Maison de la Photographie Vivian Maier Gratuit, sur inscription Venez vous initier aux différentes techniques utilisées par l’illustre photographe Vivian Maier. Une découverte sur les formats carré, le cadrage, les ombres ou encore les reflets. Venez apporter un regard poétique sur l’ordinaire. Maison de la Photographie Vivian Maier Pisançon 05500 Saint-Bonnet en Champsaur Saint-Bonnet-en-Champsaur 05500 Bénévent-et-Charbillac Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492559526 http://www.champsaur-valgaudemar.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.champsaur-valgaudemar.com/hiver/a-voir-a-faire/animations-evenements/ »}] La Maison de la Photographie – Vivian Maier est un lieu consacré à la photographie et à la collection française de la photographe américaine Vivian Maier, originaire de la vallée du Champsaur. Salles d’exposition dans une ferme traditionnelle restaurée avec attention. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Pisançon 05500 Saint-Bonnet en Champsaur
Hautes-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur

