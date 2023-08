Exposition photo « Champsaur Valgo, mon jardin, ma planète » Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Exposition photo « Champsaur Valgo, mon jardin, ma planète » 16 et 17 septembre Maison de la Photographie Vivian Maier Saint-Bonnet-en-Champsaur. De l'enfance à l'adolescence, où comment faire de la vallée son terrain de jeu, le prolongement de son petit monde intérieur jusqu'aux pentes douces de l'adolescence.

Dans le cadre d’une résidence en territoire de 5 semaines, Stéphanie Tétu propose la restitution photographique de son travail réalisé l’été 2022 sur le territoire.

Une résidence réalisée grâce au soutien de la DRAC dans le cadre de l'été culturel rouvrir le monde 2022. Maison de la Photographie Vivian Maier Pisançon 05500 Saint-Bonnet en Champsaur La Maison de la Photographie – Vivian Maier est un lieu consacré à la photographie et à la collection française de la photographe américaine Vivian Maier, originaire de la vallée du Champsaur. Salles d'exposition dans une ferme traditionnelle restaurée avec attention.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

